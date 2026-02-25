Потери врага на 24 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов.

Потери врага на 25 февраля 2026 года

  • личного состава – около 1 262 490 (+1070);
  • танков – 11 701 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 091 (+5);
  • артиллерийских систем – 37 589 (+29);
  • реактивных систем залпового огня – 1 655 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 305;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 348;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 146 457 (+886);
  • крылатых ракет – 4 347;
  • кораблей (катеров) – 29;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 79 971 (+145);
  • специальной техники – 4 075 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1463-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Графики отключения света 25 февраля: прогноз от Укрэнерго
тарифи на електроенергію для бізнесу

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.