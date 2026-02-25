Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 25 февраля: уничтожено 1070 оккупантов и 29 артсистем
Потери врага на 24 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов.
Потери врага на 25 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 262 490 (+1070);
- танков – 11 701 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 091 (+5);
- артиллерийских систем – 37 589 (+29);
- реактивных систем залпового огня – 1 655 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 305;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 348;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 146 457 (+886);
- крылатых ракет – 4 347;
- кораблей (катеров) – 29;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 971 (+145);
- специальной техники – 4 075 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1463-е сутки.
