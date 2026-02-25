Президент Владимир Зеленский договорился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о помощи с ремонтом и усилением энергетической инфраструктуры Украины перед следующей зимой.

Об этом украинский лидер сообщил у себя в Telegram.

Что известно о договоренностях по энергобезопасности Украины

Владимир Зеленский отметил, что обсудил с Урсулой фон дер Ляйен стратегию значительного усиления устойчивости Украины.

– Европейская комиссия поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины, поможет ее восстанавливать и усилить защиту энергосети перед следующей зимой. Это один из важнейших результатов наших вчерашних встреч, – подчеркнул он.

Президент ожидает, что вместе с Европой Украине удастся обеспечить надежное энергоснабжение, децентрализованную генерацию и восстановление поврежденных объектов для поддержки украинского народа.

– Я благодарен Европейскому Союзу за эту программу. Спасибо, Урсула и команда Европейской комиссии, за вашу поддержку, – подытожил Зеленский.

Напомним, президент Еврокомиссии анонсировала энергетический Рамштайн.

По ее словам, уже разработан план на следующую зиму 2026–2027 годов. Этот план предусматривает помощь в размере €920 млн на стабилизацию энергетической системы в Украине. В частности, деньги направят на стабильное поступление электроэнергии по всей стране.

