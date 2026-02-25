Президент Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать на очисткой СБУ.

Зеленский заслушал доклады СБУ и дал поручение

Президент Владимир Зеленский поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре и заместителю главы СБУ Александру Покладу работать над очисткой Службы от лиц, которые не защищают интересы Украины. Также он добавил, что сегодня были соответствующие задержания.

— Были доклады Службы безопасности Украины – я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать на очищение Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина. Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания и очень важно, чтобы были справедливые приговоры. Каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины. Другого не будет. Слава Украине! – заявил глава государства.

Также Зеленский рассказал о предоставлении помощи Украине от ряда стран. В частности, от Швеции в размере $1,5 млрд, Норвегии – более $1 млрд, Дании – пакет поддержки для энергетики и гуманитарной сфер.

Сейчас смотрят

По словам президента, есть дополнительные решения о поддержке Литвы, Латвии и Эстонии.

– А в целом страны NB8 – “нордики” и Балтия – в этом году направят более 12 млрд евро на поддержку Украины, около миллиарда – на энергетическую поддержку. Это очень важно для нас – для Украины. Каждое решение, каждая встреча, наши саммиты прибавляют уверенности Украине, дают возможности нам защищать жизнь, — добавил глава государства.

Также он поблагодарил ЕС за участие в восстановлении и обновлении защиты украинской энергетики и сообщил, что чиновники уже готовят соответствующую стратегию на следующую зиму.

Кроме того, Зеленский добавил, что в марте активная дипломатическая работа продолжится и уже многое запланировано.

Напомним, что сегодня, 25 февраля, был задержан командующий логистикой Воздушных Сил и чиновник СБУ. Эти лица причастны к масштабной коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

К тому же, недавно глава государства анонсировал очищение СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.