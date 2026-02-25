Изменения в Украине с 1 марта 2026 года коснутся ряда важных социально-экономических аспектов, прежде всего – именно в этом месяце запланирована масштабная индексация выплат.

Что еще изменится для украинцев с 1 марта – читайте в материале Фактов ICTV.

Повышение соцвыплат семьям военных с 1 марта: что известно

Так, с 1 марта 2026 года изменится адресная поддержка семей погибших военных, ведь вступит в силу правительственное решение от 5 февраля 2026 года № 154.

Сейчас смотрят

Документ усилит социальную защиту отдельных категорий граждан, в частности семей военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время защиты Украины от агрессии РФ.

Минимальные выплаты для каждого нетрудоспособного члена семьи и для одного ребенка погибшего составят 12 810 грн (ранее – 7 800 грн). Для семей с двумя и более членами минимальное пособие вырастет до 10 020 грн на человека (было 6 100 грн).

С 2027 года эти выплаты будут индексироваться ежегодно с 1 марта в соответствии с порядком, установленным Кабмином. Перерасчет пенсий и соцпомощи будет осуществлен по данным пенсионных дел, а уже в марте получатели получат увеличенные выплаты.

Что изменится с 1 марта 2026 года для более чем 10 млн пенсионеров

Также с 1 марта 2026 года в Украине произойдет индексация пенсий на 12,1%. Как сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, повышение коснется более 10 млн пенсионеров, которые получают выплаты через Пенсионный фонд Украины.

После перерасчета выплаты должны вырасти не менее чем на 100 гривен и не более чем на 2 595 гривен.

Повышение получат: пенсионеры общей системы (государственное пенсионное страхование); военные пенсионеры; лица с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы; граждане, получающие пенсии за особые заслуги и другие категории.

В то же время есть и граждане, которые не получат индексации пенсий:

пенсионеры, чьи выплаты уже повышены государством до минимального гарантированного уровня;

те, кто получает максимальную пенсию 25 950 грн;

прокуроры и судьи в отставке.

Отметим, что средняя пенсия в 2026 году составляет около 6 500 гривен, но более 4,3 млн пенсионеров получают менее 6 тысяч гривен. Индексация – лишь первый шаг в комплексных изменениях пенсионной системы, которые обеспечат долгосрочную стабильность и справедливость выплат. Министерство уже завершило разработку новой модели пенсий и готовит соответствующий законопроект.

Как в марте будет работать новая модель Национального кэшбэка

В марте в Украине вступят в силу изменения, касающиеся правил начисления Национального кэшбэка. Эти нововведения направлены на активную поддержку украинских производителей и поощрение граждан покупать продукцию отечественного производства.

Ранее возврат средств был фиксированным – 10%, теперь будут действовать две ставки – 5% и 15% в зависимости от товарной категории.

Что изменится с 1 марта 2026 года в программе Национального кэшбэка:

15% кэшбэка будут начислять за украинские товары в категориях, где доля импорта превышает 35%. Это: косметика, канцелярия, одежда и обувь, товары для животных, бытовая химия, товары для дома и ремонта, а также отдельные пищевые продукты – твердые и мягкие сыры, макаронные изделия и крупы.

5% кэшбэка будет действовать для категорий с долей импорта менее 35%. Сюда входят хлебобулочные изделия, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, овощи и фрукты, рыба, консервы, сладости, снеки, напитки, соусы, лекарственные средства и товары для сада.

Таким образом, размер возврата средств с 1 марта 2026 года будет зависеть от конкретной товарной категории. Это позволит поддержать украинские бренды в наиболее конкурентных секторах рынка.

Теперь, чтобы узнать, распространяется ли кэшбэк на конкретный продукт и какой процент предусмотрен, следует воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія. Достаточно навести камеру смартфона на штрихкод, и система покажет подробную информацию.

Начисленный кэшбэк можно тратить на:

оплату коммунальных услуг,

переводы в поддержку Вооруженных сил Украины,

почтовые услуги,

приобретение продуктов, лекарств украинского производства и книг.

Как присоединиться к Национальному кэшбэку:

Подключить банковские карты через службу поддержки банка.

Оформить специальную карту Национальный кэшбэк в финансовом учреждении.

В приложении Дія выбрать услугу Национальный кэшбэк и привязать карту для начисления выплат.

Замена банкнот на монеты: что изменится с марта

Со 2 марта 2026 года в Украине банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов официально изымаются из наличного оборота и заменяются на соответствующие монеты.

С этой даты бумажные гривны перестанут быть средством платежа. Ими нельзя будет рассчитываться наличными, а магазины, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать эти банкноты для оплаты товаров и услуг.

Как и где обменять банкноты 1-10 гривен

Граждане смогут бесплатно обменять банкноты на монеты и другие действующие номиналы:

во всех банках Украины – до 26 февраля 2027 года;

в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – до 28 февраля 2029 года;

в Национальном банке Украины – бессрочно.

Обмен осуществляется без ограничений и без комиссии.

Отметим, что от банкнот этих номиналов отказываются, ведь они почти не используются в расчетах, быстро изнашиваются, а средний срок их годности составляет около 2,5 лет. Их постепенное изъятие началось еще в 2020–2023 годах.

Зато оборотные монеты 1, 2, 5 и 10 гривен уже давно находятся в обращении, имеют срок службы 20–25 лет и более удобны для расчетов.

Замена банкнот на монеты позволяет:

уменьшить расходы государства на обработку, хранение и транспортировку наличных денег;

повысить качество наличных денег в обращении;

сделать расчеты более удобными для граждан и бизнеса.

Весенняя регистрация на НМТ-2026: сроки и основные даты

В настоящее время Министерство образования и науки Украины уже утвердило Календарный план проведения НМТ-2026. Так, до 3 марта должен быть обнародован перечень стран и городов, где будут работать временные экзаменационные центры за пределами Украины.

Участникам рекомендуется заранее зафиксировать ключевые даты национального мультипредметного теста.

Так, основные сессии НМТ-2026 запланированы на период с 20 мая по 25 июня, дополнительные сессии – на 17–24 июля.

Регистрация на НМТ будет проходить онлайн через сервис на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Персональный кабинет можно создать:

автоматически через приложение Дія;

через заполнение формы в регистрационном сервисе.

НМТ будет проходить в Украине и за рубежом.

Предусмотрено два периода сроков регистрации.

Основная:

с 5 марта по 2 апреля 2026 года;

внесение изменений в кабинете до 7 апреля.

Дополнительная:

с 11 по 16 мая;

изменения в данные – до 21 мая.

Приглашение на тестирование для основных сессий придет не позднее чем за 10 дней до начала, для дополнительных – не позднее чем за 3 дня.

Результаты НМТ-2026 на основные сессии поступят до 3 июля (шкала 100–200 баллов), на дополнительные сессии – до 29 июля.

Новые правила отчетности для подакцизных товаров с 1 марта

С 1 марта 2026 года производители и продавцы подакцизных товаров в Украине будут подавать отчетность по обновленным формам. Соответствующие изменения предусмотрены приказом Минфина от 22 декабря 2025 года № 641, которым утверждены новые формы отчетов и порядок их заполнения.

Отчетность будет подаваться в территориальные органы ГНС ежемесячно по новым формам:

Форма № 1-ВП – для производителей спирта, биоэтанола, алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет, а также субъектов, осуществляющих импорт, экспорт и ферментацию табачного сырья.

Форма № 1-ОП – для субъектов оптовой торговли алкоголем, табаком, табачным сырьем, заменителями табака, жидкостями для электронных сигарет и операций по импорту и экспорту этой продукции.

Также будет подаваться годовая форма № 1-ВП, которую должны будут заполнять:

малые производства пива, дистиллятов и винодельческой продукции;

субъекты, занимающиеся выращиванием табака с указанием объемов и посевных площадей.

Приказ №641 предусматривает обновленный порядок учета продукции на ответственном хранении и новые правила отражения оборота отходов табачного сырья и остатков, а также – новые коды продукции и сырья для учета приобретенной, произведенной и реализованной табачной продукции.

Купюры 200 грн с новым лозунгом

Национальный банк Украины с 25 февраля 2026 года ввел в наличный оборот модифицированные банкноты номиналом 200 гривен. На обратной стороне купюры размещен патриотический лозунг: “СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!”.

Все остальные элементы дизайна и защиты полностью соответствуют банкноте 200 грн образца 2019 года.

Отметим, что обменивать старые 200 грн не нужно, ведь они, как и новые банкноты, будут находиться в обращении одновременно.

Мартовские выплаты по 20 тыс. грн: кому начислят доплаты

В марте 2026 года работники энергетических компаний, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, привлеченные к аварийно-восстановительным работам, продолжат получать ежемесячную доплату по 20 тысяч гривен.

Соответствующее решение принял Кабмин постановлением от 23 января 2026 года №76 в рамках экспериментального проекта государственной помощи работникам, задействованным в восстановительных работах.

Часть мобильных операторов изменят цену тарифов в марте

Отметим, что с 1 марта 2026 года Киевстар обновляет тариф SIM для устройств: ежедневная стоимость возрастает с 1 грн до 2 грн, а объемы услуг увеличены до 50 МБ интернета, 50 SMS и 50 минут в день.

Сервисы Государство в смартфоне и Знания без границ остаются без тарификации. В роуминге также увеличены пакеты: 50 МБ, 50 SMS и 50 минут на входящие звонки, исходящие звонки – 1 грн/мин, SMS за границу – 10 грн за 10 сообщений.

В компании объяснили, что повышение тарифов связано с ростом расходов на электроэнергию, топливо для генераторов и обслуживание сети.

Абоненты могут изменить тариф или перейти с предоплаты на контракт.

В то же время Vodafone Украина также повышает популярные тарифные линейки Joice и SuperNet: средняя абонплата вырастет на 60–80 грн. Например: Joice / Joice Start – с 260 до 330 грн, Joice PRO – до 400 грн, SuperNet Unlim – до 520 грн, Light+ – до 230 грн, Joice MAX – до 520 грн, SuperNet Turbo – до 320 грн.

Причины роста тарифов указаны те же – подорожание электроэнергии и резервного питания базовых станций, более дорогое восстановление оборудования и большая нагрузка на сеть во время блэкаутов.

Переход на летнее время – когда ждать в марте

В ночь на 29 марта Украина традиционно переходит на летнее время. Согласно постановлению Кабмина №509 от 1996 года, стрелки часов переводят на один час вперед в 03:00 – до 04:00. Электронные гаджеты сделают это автоматически.

В то же время возможны изменения: законопроект №4201 об отказе от сезонного перевода часов и закреплении зимнего времени как постоянного еще не подписан президентом Владимиром Зеленским. Поэтому если подпись будет поставлена до 28 марта 2026 года, переход на летнее время может быть отменен.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.