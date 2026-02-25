Военно-партизанское движение Атеш сообщило, что в ночь на 24 февраля его агенты провели успешную кибератаку против российских военных, которые как раз праздновали так называемый День защитника Отечества 23 февраля.

Как вирус парализовал российские штабы

Отмечается, что атаку провели штабы группировок войск Днепр и Восток.

– Празднование так называемого Дня защитника Отечества создало идеальные условия для удара – пьяные военные массово открывали вредоносные файлы на личных устройствах, среди пострадавших оказался ряд высших офицеров штабов, – говорится в сообщении.

Агенты движения добавили, что вирус проник в сотни телефонов и компьютеров российских военных, после чего в частях развернули массовые проверки, ввели запрет на использование личных мобильных устройств и начали служебные расследования. Там подчеркнули, что специалисты по кибербезопасности обходят личный состав и проверяют технику тех, кто мог стать жертвой атаки.

– Масштаб паники свидетельствует о том, что россияне могли потерять крайне ценные данные – служебные документы, доступ к закрытой переписке, а также координаты штабов, складов с боеприпасами и ремонтных баз. Атеш уточняет детали, – подытожили агенты.

Что такое Атеш

Название Атеш происходит от крымскотатарского Ateş и переводится как огонь.

Это военно-партизанское движение, созданное украинцами, крымскими татарами и россиянами в 2022 году для борьбы с российской оккупацией.

Это движение действует на временно оккупированных Россией территориях, в том числе на Крымском полуострове, пытаясь разрушить армию врага изнутри, совершая диверсии и передавая разведданные Силам обороны Украины.

Напомним, в январе движение Атеш провело успешную диверсию против оккупационных сил в Херсонской области, в результате чего была существенно нарушена система связи и радиоэлектронной борьбы врага.

