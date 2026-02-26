В ночь на 26 февраля Россия вновь осуществила масштабную атаку по территории Украины, нанеся удары как по объектам критической инфраструктуры, так и по жилой застройке.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что по Украине было выпущено 420 ударных дронов и 39 ракет различных типов. Разрушения зафиксированы как минимум в восьми областях.

По сообщениям Минэнерго, под прицелом оказались объекты газовой инфраструктуры в Полтавской области, а также электроподстанции в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Спасательные службы работали сразу в нескольких регионах, в частности в Черниговской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и непосредственно в столице.

Сейчас смотрят

В то же время значительную часть ракет удалось уничтожить силами противовоздушной обороны. Это стало возможным благодаря оперативным поставкам боеприпасов для систем ПВО от международных партнеров.

Где в Украине худшая ситуация с отключениями света, читайте в нашем материале.

Как будут отключать свет в регионах 26 февраля

В четверг, 26 февраля, по всей Украине введены графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения связаны с последствиями массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему. Об этом сообщают региональные облэнерго.

Что касается Хмельницкой области, то 26 февраля здесь будут применять почасовые отключения электроэнергии. В части очередей ограничения могут длиться от трех до шести часов в сутки, в зависимости от нагрузки на сеть.

В Тернопольской области 26 февраля будут действовать почасовые отключения по очередям. В частности, для отдельных групп потребителей электроснабжение ограничат во второй половине дня.

В Николаевской области ситуация несколько стабильнее. Для одной из подгрупп потребителей отключения электроэнергии не предусмотрены вовсе, тогда как для других запланировано только одно ограничение продолжительностью около трех часов.

Где в Украине худшая ситуация с отключениями света

Как рассказал в комментарии Факты ICTV профессор кафедры общественного управления, доктор наук по государственному управлению и кандидат технических наук Геннадий Рябцев, самая сложная ситуация с электроэнергией сейчас на Востоке страны, в частности в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Наибольшая нагрузка приходится на промышленные области, в частности Днепр и Полтаву. В Киеве ситуация немного лучше, но назвать ее стабильной нельзя. После последних атак врага тяжелая ситуация в Киевской и Одесской областях.

В ДТЭК сообщили, что в Одесской области пока не осталось ни одной уцелевшей крупной подстанции. Этой ночью регион подвергся удару уже по 34-му энергообъекту. Разрушения критические, а восстановление инфраструктуры потребует длительного времени.

Именно поэтому энергетики оценивают ситуацию с электроснабжением в области как одну из худших в стране.

Сегодня в Одесской области графики почасовых отключений применяют только в тех населенных пунктах, где нет аварийных отключений электроэнергии. Для таких потребителей ограничение от трех до трех с половиной часов без электроэнергии подряд.

На Востоке хуже всего с электричеством, прежде всего из-за близости к линии фронта. Энергетические объекты там постоянно подвергаются обстрелам, их часто бьют повторно.

Как пояснил эксперт, передавать электроэнергию из Европы сюда тоже сложно. Часть линий повреждена, работает с ограничениями, а некоторые маршруты проходят близко к фронту, где в любой момент возможны новые удары. Из-за этого “перебросить” энергию с Запада или Центра нереально.

Плюс Восток и Центр — это промышленные области. Даже когда предприятия работают не на полную мощность, нагрузка большая, а генерации не хватает. Поэтому свет там пропадает чаще и дольше, чем на западе.

В каких областях Украины чаще всего отключают свет

В Киевской области почасовые отключения сегодня будут действовать выборочно. Они введены в Обуховском, Белоцерковском, Фастовском, Бучанском и Вышгородском районах, тогда как в Броварском и Бориспольском районах продолжаются экстренные отключения из-за повреждения инфраструктуры.

В Киеве в эти сутки зафиксировали внеплановые отключения электроэнергии на Левобережье. Более 200 домов остались без света вне графика, вероятной причиной стала авария на линии или подстанции.

В Запорожье энергетическая ситуация остается сложной. Отключения электроэнергии будут происходить несколько раз в сутки длительными периодами, в среднем от пяти до семи часов подряд.

В Полтавской области света в домах не будет большую часть суток. Жителям советуют переносить энергозатратные дела на ночные часы, когда нагрузка на энергосистему будет меньше.

В Днепропетровской области электроснабжение будут отключать в среднем на три часа за раз, а общая продолжительность отключений может достигать 8-10 часов в сутки.

В Сумской области ситуация остается одной из самых сложных. В среднем света не будет около двенадцати часов в сутки, а для отдельных потребителей отключения электроэнергии могут длиться до шестнадцати часов.

В Кировоградской области также будут действовать почасовые отключения. Общая продолжительность ограничений достигнет десяти часов в сутки, при этом свет будут отключать на короткие периоды, преимущественно по два часа.

Где в Украине не будут отключать свет 26 февраля

В то же время в Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях на этот день отключения электроэнергии не планируются.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.