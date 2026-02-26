В соответствии с решением Кабинета министров Украины (постановление №1003 от 20 августа 2025 года), обучение в школах в 2025/2026 учебном году официально началось 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года.

В то же время в Министерстве образования и науки отмечают, что указанная дата является предельной, а реальную организацию учебного процесса определяет само учебное заведение.

Когда начнутся весенние каникулы 2026 в школах Украины

Как указано в письме МОН №1/17526-25 от 22 августа 2025 года, именно педагогический совет школы утверждает структуру учебного года — график каникул, дату проведения последнего звонка и фактическое завершение занятий.

В частности, школам рекомендовано провести весенние каникулы 2026 года в период с 23 по 29 марта, однако эти даты могут меняться с учетом особенностей учебного процесса или совпадения с религиозными праздниками.

В МОН объясняют, что при принятии решений о дате весенних каникул 2026 года в Украине, педагогический совет учитывает учебную нагрузку, ситуацию с безопасностью в регионе, состояние и потребности учеников, а также готовность педагогического коллектива.

Именно поэтому сроки завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность каникул могут различаться в зависимости от школы.

Также в министерстве подчеркнули, что июнь не обязательно должен быть полноценным учебным месяцем. Учебные заведения могут завершить обучение еще в мае или использовать июнь для консультаций, индивидуальных занятий, проектной работы или учебных экскурсий.

МОН добавляют, что такие форматы направлены на преодоление образовательных потерь, однако их применение является правом школы, а не обязанностью.

