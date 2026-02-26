Украинские спецназовцы взорвали оккупантов в тылу на Северо-Слобожанском направлении
- Операторы Сил специальных операций успешно проникли в тыл противника на Северо-Слобожанском направлении, где заложили взрывчатку на обнаруженных маршрутах скопления врага.
- Благодаря профессиональным действиям спецназовцев оккупанты были взорваны, а их попытки проникновения на этом участке фронта полностью пресечены.
На Северо-Слобожанском направлении украинские спецназовцы зашли в тыл противника, заложили взрывчатку и взорвали просачивание российских войск.
Об этом сообщило командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Подрыв оккупантов на Северо-Слобожанском направлении
– Тыл. Взрывчатка. Подрыв. Группа ССО проникла в тыл противника, заложила взрывчатку и взорвала просачивание противника. Специальные действия провело одно из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении, – говорится в сообщении.
Как рассказали в Силах специальных операций ВСУ, аэроразведка обнаружила вражеский маршрут с точками накопления.
Отмечается, что проведение классической засады представляло повышенный риск для группы специального назначения, согласно METT-TC.
В результате операторы Сил специальных операций ВСУ инфильтрировались в тыл противника, заложили взрывчатку в местах скопления и безопасно эксфильтрировались, рассказали в ССО.
Благодаря успешной операции удалось уничтожить врага и перерезать его маршрут просачивания на этом участке фронта, который защищают украинские воины.