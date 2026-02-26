На Северо-Слобожанском направлении украинские спецназовцы зашли в тыл противника, заложили взрывчатку и взорвали просачивание российских войск.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Подрыв оккупантов на Северо-Слобожанском направлении

– Тыл. Взрывчатка. Подрыв. Группа ССО проникла в тыл противника, заложила взрывчатку и взорвала просачивание противника. Специальные действия провело одно из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении, – говорится в сообщении.

Как рассказали в Силах специальных операций ВСУ, аэроразведка обнаружила вражеский маршрут с точками накопления.

Сейчас смотрят

Отмечается, что проведение классической засады представляло повышенный риск для группы специального назначения, согласно METT-TC.

В результате операторы Сил специальных операций ВСУ инфильтрировались в тыл противника, заложили взрывчатку в местах скопления и безопасно эксфильтрировались, рассказали в ССО.

Благодаря успешной операции удалось уничтожить врага и перерезать его маршрут просачивания на этом участке фронта, который защищают украинские воины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.