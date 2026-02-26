В Украину удалось вернуть 1 тыс. тел или останков погибших, которые могут принадлежать украинским защитникам, по предварительной информации российской стороны.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 26 февраля.

Возвращение тел погибших военных

Как утверждают в Координационном штабе, в дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины осуществят все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

Сейчас смотрят

Отмечается, что тела удалось вернуть по итогам совместной работы представителей Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

29 января Украина вернула тела 1 тыс. погибших военных, отдавших жизнь за свободу государства, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Фото: Координационный штаб

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.