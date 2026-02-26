Потери РФ на 26 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 360 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 460-е сутки полномасштабной войны превысили 1,263 млн.

Потери РФ на 26 февраля 2026 года

  • личного состава / personnel – около 1 263 850 (+1 360) человек / persons
  • танков / tanks – 11 704 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 24 091 (+0) ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 37 614 (+25) ед.
  • РСЗО / MLRS – 1 659 (+4) ед.
  • средства ПВО / air defense systems – 1 305 (+0) ед.
  • самолетов / aircraft – 435 (+0) ед.
  • вертолетов / helicopters – 348 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs – 147 138 (+681) ед.
  • крылатые ракеты / cruise missiles – 4 347 (+0) ед.
  • корабли / катера / ships / boats – 29 (+0) ед.
  • подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 80 064 (+93) ед.
  • специальная техника / special equipment – 4 075 (+0) ед.

