Потери РФ на 26 февраля: ликвидировано 1 360 оккупантов и почти семь сотен БпЛА
Потери РФ на 26 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 360 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 460-е сутки полномасштабной войны превысили 1,263 млн.
Потери РФ на 26 февраля 2026 года
- личного состава / personnel – около 1 263 850 (+1 360) человек / persons
- танков / tanks – 11 704 (+3) ед.
- боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 24 091 (+0) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 37 614 (+25) ед.
- РСЗО / MLRS – 1 659 (+4) ед.
- средства ПВО / air defense systems – 1 305 (+0) ед.
- самолетов / aircraft – 435 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs – 147 138 (+681) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles – 4 347 (+0) ед.
- корабли / катера / ships / boats – 29 (+0) ед.
- подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 80 064 (+93) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 075 (+0) ед.
