Британские и французские десантники завершили подготовку к возможному развертыванию в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Подготовка десантников Великобритании и Франции: что известно

По данным издания, заключительный этап учений состоялся 24 февраля в регионе Бретань во Франции.

Они стали финальной фазой подготовки подразделений к развертыванию в любой точке ответственности НАТО.

Учения являются частью операции Орион, которая продлится до 3 марта.

Подготовка состоялась на фоне заявлений премьер-министра Великобритании Кир Стармера, который ранее сообщил, что Лондон и Париж готовы возглавить миротворческие силы в Украине после достижения соглашения о прекращении огня.

По информации The Telegraph, в учениях приняли участие более 600 военнослужащих 16 воздушно-десантной бригады Великобритании и 11 парашютно-десантной бригады Франции.

Всего в маневрах задействовано около 2 тыс. британских и французских военных.

Военные отрабатывали:

воздушно-десантные операции,

уничтожение условных систем ПВО,

захват и удержание плацдармов,

отбитие атак и проведение засад,

интеграцию беспилотников и новых систем связи.

Подразделения также отрабатывали логистику и быстрое развертывание сил высокой готовности.

Издание отмечает, что 16 воздушно-десантная бригада входит в состав сил быстрого реагирования Великобритании и способна развернуться в кратчайшие сроки.

Впрочем, конкретный состав или формат возможного контингента для Украины пока официально не озвучивали.

Ранее Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский заявляли о готовности Великобритании и Франции разместить военные контингенты в Украине после прекращения огня.

Согласно предварительным заявлениям, эти силы должны выполнять стабилизационную и мониторинговую функцию и находиться на расстоянии от линии фронта.

