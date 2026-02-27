Графики отключения света 28 февраля будут действовать в большинстве регионов
Завтра в течение суток в большинстве регионов будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— 28 февраля в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.
Причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины.
Ситуация в энергетической системе может меняться. Информацию о времени и объеме возможных отключений по вашему адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в регионе.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко подготовку стратегии восстановления украинской энергетики и ее защиты на следующую зиму.
По его словам, до 1 марта стратегия будет доработана и затем утверждена.
Зеленский добавил, что при подготовке стратегии будет учтен положительный опыт украинских городов и общин, которые смогли справиться с вызовами этой зимы.