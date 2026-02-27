За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 206 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По уточненной информации, противник нанес два ракетных удара, применил 43 ракеты, 54 авиационных удара, сбросил 180 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 4070 дронов-камикадзе и осуществил 2308 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 27 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1465-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

