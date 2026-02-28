Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений для потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 1 марта, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений стали последствия ракетных и дроновых ударов России по энергосистеме.

Сейчас смотрят

Состояние энергосети может меняться — информацию о времени и продолжительности отключений по вашему адресу ищите на официальных страницах областных энергокомпаний своего региона.

Напомним, 27 февраля состоялась встреча президента Владимира Зеленского с правительственными чиновниками, энергетиками и военными – всеми, кто отвечает за защиту украинской энергетики.

По словам главы государства, уже подготовлены подробные планы по областям, касающиеся восстановления и обновления защиты энергетических объектов после атак, которые применяла РФ этой зимой.

Президент поручил доработать некоторые моменты и подготовить планы на уровень СНБО – утвердить на общегосударственном уровне, что именно нужно сделать, обеспечить и кто за это будет отвечать.

По мнению Зеленского, нужно распространять хороший опыт, который есть в части областей и громад, для других регионов, которые имели больше проблем и нерешенных вопросов в течение этой зимы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.