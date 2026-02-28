Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 28 февраля 2026 года – ситуация на фронте
К концу прошедших суток на фронте произошло 120 боевых столкновений. Враг нанес 57 авиаударов, сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, враг применил 5324 дрона-камикадзе и осуществил 2521 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 28 февраля 2026 года
Ситуация в Украине на 28 февраля 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 112 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 – с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением шести КАБов.
Потери врага в войне на 28 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 265 900 (+770) человек,
- танков – 11 707 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 102 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 37 663 (+32) ед.,
- реактивных систем залпового огня – 1 661 (+2) ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 305 (+0) ед.,
- самолетов – 435 (+0) ед.,
- вертолетов – 348 (+0) ед.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 149 637 (+1 616) ед.,
- крылатых ракет – 4 384 (+0) ед.,
- кораблей и катеров – 29 (+0) ед.,
- подводных лодок – 2 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 80 329 (+149) ед.,
- специальной техники – 4 075 (+0) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
