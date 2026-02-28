В ночь на 28 февраля (с 18:00 27 февраля) россияне атаковали территорию Украины баллистической ракетой Искандер-М и 105 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас. Около 60 из них – это Шахеды.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 28 февраля

Баллистическую ракету Искандер-М враг запустил из Воронежской области, а ударные дроны из направлений: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также с оккупированных территорий Донецка и поселка Гвардейского, что в Крыму.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 96 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание шести дронов и падение обломков на семи локациях.

Военные предупреждают, что вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.