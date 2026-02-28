Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что российская делегация на прошлых переговорах заявила о готовности принять гарантии безопасности для Украины, которые предлагают США.

Об этом он рассказал в интервью для Мы – Украина.

РФ заявила о готовности принять гарантии безопасности — Буданов

— На прошлых переговорах российская сторона, к примеру, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. Те гарантии, которые предлагаются Соединенными Штатами, они прямо говорят, что да, мы будем вынуждены, мы готовы их принять. Для Украины это наши гарантии, а им придется их уважать, — глава ОП.

Буданов отметил, что Украина хотела бы получить гарантии безопасности сначала, а уже потом решать другие вопросы, однако, как именно будет происходить процесс, пока неизвестно.

— Наверное, мы все хотели бы, чтобы сначала были гарантии безопасности, а потом все остальное. Но как будет на самом деле, покажет время. Но я думаю, что гарантии безопасности будут активированы параллельно с завершением войны, если мы до этого дойдем. Я вижу это именно так. Я не говорю, что это единственная позиция. Но я думаю, что будет именно так, — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, глава Офиса президента также отмечал, что у Украины есть аргументы для давления на Россию на переговорах.

Что касается дедлайнов в переговорном процессе, Буданов сообщил, что существует определенный календарный график, по которому процесс “более или менее движется”.

На данный момент наибольший прогресс зафиксирован в вопросе контроля над демилитаризованной зоной.

В то же время территориальные вопросы остаются самыми сложными, и стороны ищут компромисс между двумя абсолютно полярными позициями.

