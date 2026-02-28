В ночь на 28 февраля Силы обороны Украины атаковали ряд объектов российской армии на оккупированных территориях и в России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атаки на вражеские цели

Так, средства Сил обороны атаковали склад горюче-смазочных материалов мотострелкового полка в районе Новоамвросиевского и склад боеприпасов отдельной мотострелковой бригады врага в районе Амвросиевки, что в Донецкой области.

Сейчас смотрят

В районах населенных пунктов Каланчак и Мирное, что на оккупированной Херсонщине, атакованы вражеские склады материально-технического обеспечения мотострелкового и инженерно-саперного полков, а также склад отдельной бригады.

Вчера, 27 февраля, Силы обороны нанесли удар по пункту управления 127 мотострелковой дивизии российской армии в районе Орлинского, что на оккупированной части Донецкой области.

Также ВСУ нанесли удар по российским военным в районах Дроновки (Белгородская область), Родинского Донецкой области и в районах населенных пунктов Березовое на Днепропетровщине.

В районе Багатира, что на оккупированной части Донецкой области, поражен склад материально-технического обеспечения российских оккупантов.

Потери противника и масштабы повреждений уточняются, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

