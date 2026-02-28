Склады, живая сила и пункт управления: Генштаб сообщил об поражении вражеских целей
- В ночь на 28 февраля Силы обороны Украины атаковали ряд военных целей РФ.
- На оккупированной Херсонщине (Каланчак, Мирное) атакованы склады материально-технического обеспечения.
- 27 февраля ВСУ нанесли удар по пункту управления 127-й мотострелковой дивизии РФ в районе Орлинского.
В ночь на 28 февраля Силы обороны Украины атаковали ряд объектов российской армии на оккупированных территориях и в России.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Атаки на вражеские цели
Так, средства Сил обороны атаковали склад горюче-смазочных материалов мотострелкового полка в районе Новоамвросиевского и склад боеприпасов отдельной мотострелковой бригады врага в районе Амвросиевки, что в Донецкой области.
В районах населенных пунктов Каланчак и Мирное, что на оккупированной Херсонщине, атакованы вражеские склады материально-технического обеспечения мотострелкового и инженерно-саперного полков, а также склад отдельной бригады.
Вчера, 27 февраля, Силы обороны нанесли удар по пункту управления 127 мотострелковой дивизии российской армии в районе Орлинского, что на оккупированной части Донецкой области.
Также ВСУ нанесли удар по российским военным в районах Дроновки (Белгородская область), Родинского Донецкой области и в районах населенных пунктов Березовое на Днепропетровщине.
В районе Багатира, что на оккупированной части Донецкой области, поражен склад материально-технического обеспечения российских оккупантов.
Потери противника и масштабы повреждений уточняются, подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.