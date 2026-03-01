sukhaa
1 мин.
Карта боевых действий на 1 марта 2026 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. Противник нанес 103 авиационных удара, сбросил 328 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8681 дрон-камикадзе и осуществил 3483 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 1 марта 2026 года
Ситуация в Украине на 1 марта 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
