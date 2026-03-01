Анастасия Гевко, редактор ленты
Более 92 тысяч ликвидированных: Генштаб ЗСУ озвучил потери врага за зиму в Украине
Прошлой зимой Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 92 850 российских оккупантов.
Такие данные в воскресенье, 1 марта, обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ.
Потери врага за зиму 2025-2026 года: что известно
Таким образом, в течение трех месяцев с декабря по февраль потери противника составили примерно:
- личного состава ‒ около 92 850 человек;
- танков ‒ 322;
- боевых бронированных машин ‒ 430;
- артиллерийских систем – 2967;
- РСЗО – 110;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 5;
- вертолетов – 1;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 269;
- крылатых ракет – 360;
- кораблей/катеров – 1;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 927;
- специальной техники – 65.
Напомним, только за предыдущие сутки ВСУ уничтожили 870 оккупантов и 58 артсистем.
Ранее стало известно, что Александр Сырский уже официально подтвердил, что с конца января текущего года украинские военнослужащие освободили 400 квадратных километров территории на юге.
А спикер 8 корпуса ДШВ ВСУ Вадим Карпяк отметил, что Вооруженным Силам пришлось соблюдать информационную тишину относительно операции, которая проходила в Запорожской области этой зимой, около трех недель.
