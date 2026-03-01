Прошлой зимой Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 92 850 российских оккупантов.

Такие данные в воскресенье, 1 марта, обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ.

Потери врага за зиму 2025-2026 года: что известно

Таким образом, в течение трех месяцев с декабря по февраль потери противника составили примерно:

личного состава ‒ около 92 850 человек;

танков ‒ 322;

боевых бронированных машин ‒ 430;

артиллерийских систем – 2967;

РСЗО – 110;

средств ПВО – 55;

самолетов – 5;

вертолетов – 1;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 269;

крылатых ракет – 360;

кораблей/катеров – 1;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 11 927;

специальной техники – 65.

Напомним, только за предыдущие сутки ВСУ уничтожили 870 оккупантов и 58 артсистем.

Ранее стало известно, что Александр Сырский уже официально подтвердил, что с конца января текущего года украинские военнослужащие освободили 400 квадратных километров территории на юге.

А спикер 8 корпуса ДШВ ВСУ Вадим Карпяк отметил, что Вооруженным Силам пришлось соблюдать информационную тишину относительно операции, которая проходила в Запорожской области этой зимой, около трех недель.

