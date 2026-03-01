Прошлой зимой Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 92 850 российских оккупантов.

Такие данные в воскресенье, 1 марта, обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ.

Потери врага за зиму 2025-2026 года: что известно

Таким образом, в течение трех месяцев с декабря по февраль потери противника составили примерно:

  • личного состава ‒ около 92 850 человек;
  • танков ‒ 322;
  • боевых бронированных машин ‒ 430;
  • артиллерийских систем – 2967;
  • РСЗО – 110;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 5;
  • вертолетов – 1;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 269;
  • крылатых ракет – 360;
  • кораблей/катеров – 1;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 927;
  • специальной техники – 65.

Напомним, только за предыдущие сутки ВСУ уничтожили 870 оккупантов и 58 артсистем.

Ранее стало известно, что Александр Сырский уже официально подтвердил, что с конца января текущего года украинские военнослужащие освободили 400 квадратных километров территории на юге.

А спикер 8 корпуса ДШВ ВСУ Вадим Карпяк отметил, что Вооруженным Силам пришлось соблюдать информационную тишину относительно операции, которая проходила в Запорожской области этой зимой, около трех недель.

