В понедельник, 2 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений света.

Графики отключений света в Украине

Как сообщили в Укрэнерго, графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать 2 марта в части регионов Украины.

Ограничения будут применяться с 08:00 до конца суток.

— Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении.

Укрэнерго просит, когда электроэнергия появляется по графику – потреблять ее экономно.

Напомним, что 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку общегосударственного плана защиты и обновления энергосистемы на уровне СНБО.

По словам главы государства, уже подготовлены детальные планы по областям Украины, которые касаются восстановления и обновления защиты энергетических объектов с учетом всего того, что Россия делала зимой и каких шагов может предпринимать дальше.

