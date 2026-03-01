За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 870 российских окупантов.

Общие боевые потери противника на 1 марта превысили 1 млн. 267 тысяч человек.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне на 1 марта 2026 г

  • личного состава – около 1 266 770 (+870) человек;
  • танков – 11 709 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 108 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 37 721 (+58) ед;
  • РСЗО – 1 662 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1308 (+3) ед;
  • самолетов – 435 ед;
  • вертолетов – 348 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 151 359 (+1 722) ед;
  • крылатые ракеты – 4 384 ед;
  • корабли/катера – 29 ед.
  • подводные лодки – 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 80 510 (+181) ед.
  • специальная техника – 4 075 ед

Полномасштабная война в Украине длится уже 1467-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Війна в Україні

