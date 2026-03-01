За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 870 российских окупантов.

Общие боевые потери противника на 1 марта превысили 1 млн. 267 тысяч человек.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне на 1 марта 2026 г

личного состава – около 1 266 770 (+870) человек;

танков – 11 709 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 24 108 (+6) ед;

артиллерийских систем – 37 721 (+58) ед;

РСЗО – 1 662 (+1) ед;

средства ПВО – 1308 (+3) ед;

самолетов – 435 ед;

вертолетов – 348 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 151 359 (+1 722) ед;

крылатые ракеты – 4 384 ед;

корабли/катера – 29 ед.

подводные лодки – 2 ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 80 510 (+181) ед.

специальная техника – 4 075 ед

Полномасштабная война в Украине длится уже 1467-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

