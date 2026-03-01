Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.
Потери врага на 1 марта: ВСУ уничтожили 870 окупантов и 58 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 870 российских окупантов.
Общие боевые потери противника на 1 марта превысили 1 млн. 267 тысяч человек.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.
Потери врага в войне на 1 марта 2026 г
- личного состава – около 1 266 770 (+870) человек;
- танков – 11 709 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 24 108 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 37 721 (+58) ед;
- РСЗО – 1 662 (+1) ед;
- средства ПВО – 1308 (+3) ед;
- самолетов – 435 ед;
- вертолетов – 348 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 151 359 (+1 722) ед;
- крылатые ракеты – 4 384 ед;
- корабли/катера – 29 ед.
- подводные лодки – 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 80 510 (+181) ед.
- специальная техника – 4 075 ед
Полномасштабная война в Украине длится уже 1467-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
