Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о работе непосредственно на фронте и анонсировал ряд системных решений для усиления обороны, масштабирования дронов и подготовки Сил обороны к весеннему периоду.

Об этом заявил сам Федоров в публикации по итогам работы на передовой.

Работа Минобороны на фронте: что известно

По словам Федорова, в течение нескольких дней он работал непосредственно на Запорожском, Днепропетровском и Харьковском направлениях.

Стабильное дроновое обеспечение для бригад

Минобороны вводит постоянную модель поставок беспилотников для боевых подразделений.

Бригады ежемесячно будут получать определенный минимум FPV-дронов, разведывательных и ударных БПЛА, независимо от разовых закупок или волонтерских поставок.

Это должно дать командирам прогнозируемость в планировании обороны и снять проблему “ручного” поиска ресурса.

Параллельно государство берет на себя централизованное обеспечение армии терминалами спутниковой связи и транспортом.

Аудит боевых потерь

В Минобороны запускают детальный анализ каждой потери на поле боя.

Речь идет не только о статистике, но и о поиске причин — тактических, организационных или технических. Результаты аудита должны стать основой для управленческих решений, которые будут снижать риски для военных.

В ведомстве подчеркивают: сохранение жизни личного состава является безусловным приоритетом.

Автоматизация формирования потребностей фронта

Система сбора потребностей для войска меняется. Вместо ручных заявок Минобороны переходит к автоматической модели, основанной на данных непосредственно с передовой.

Это позволит точнее определять, какое оборудование действительно необходимо, и избегать закупок неэффективных или устаревших решений.

Конечная цель — чтобы военные получали готовые инструменты, а не были вынуждены дорабатывать технику в боевых условиях.

Увеличение объемов дронов в 2026 году

Минобороны пересмотрело годовые планы по обеспечению беспилотниками.

В 2026 году войска получат больше перехватчиков, FPV-дронов, аппаратов на оптоволокне, разведывательных крыльев и ударных систем для работы на оперативной глубине.

Первые контракты уже заключены, а сам процесс закупок впервые построен на объективных данных, что должно снизить риски ошибок и злоупотреблений.

Роботизация логистики на фронте

Одним из направлений, которое масштабируется в этом году, станут наземные роботизированные комплексы.

Их планируют активнее использовать для логистических задач, чтобы уменьшить количество опасных выходов личного состава под обстрелы и снизить потери при подвозе ресурсов.

Поиск замены гражданским дронам

В Минобороны работают над созданием новых беспилотных решений, которые смогут заменить популярные гражданские дроны типа Mavic.

Часть разработок уже проходит испытания.

В этих системах планируют шире применять алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы уменьшить зависимость от импорта и повысить эффективность работы на поле боя.

Ранее Михаил Федоров заявлял, что Украине критически не хватает ракет типа PAC-3 для систем противовоздушной обороны, способных перехватывать российские баллистические ракеты.

По его словам, Украина вместе с партнерами должна развивать собственные проекты по производству противобаллистических комплексов и ракет, поскольку баллистическая угроза остается одной из самых сложных в войне.

