За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, одной ракетой, 65 авиационных ударов, сбросил 208 управляемых авиабомб.

Сейчас смотрят

Кроме того, применил 5735 дронов-камикадзе и осуществил 2767 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.