Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 2 марта 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар, одной ракетой, 65 авиационных ударов, сбросил 208 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 5735 дронов-камикадзе и осуществил 2767 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 2 марта 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
