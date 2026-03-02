Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 2 марта: ВСУ уничтожили 960 оккупантов и 74 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 960 российских оккупантов.
Общие боевые потери противника на 2 марта превысили 1 млн 267 тысяч человек.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага в войне на 2 марта 2026
- личного состава – около 1 267 730 (+960) человек;
- танков – 11 713 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 24 111 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 37 795 (+74) ед;
- РСЗО – 1 665 (+3) ед;
- средства ПВО – 1 313 (+5) ед;
- самолетов – 435 ед;
- вертолетов – 348 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810) ед.;
- крылатые ракеты – 4 384 ед.;
- корабли / катера – 29 ед.
- подводные лодки – 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 80 757 (+247) ед.
- специальная техника – 4 076 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
