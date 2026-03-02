За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 960 российских оккупантов.

Общие боевые потери противника на 2 марта превысили 1 млн 267 тысяч человек.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Сейчас смотрят

Потери врага в войне на 2 марта 2026

личного состава – около 1 267 730 (+960) человек;

танков – 11 713 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 24 111 (+3) ед;

артиллерийских систем – 37 795 (+74) ед;

РСЗО – 1 665 (+3) ед;

средства ПВО – 1 313 (+5) ед;

самолетов – 435 ед;

вертолетов – 348 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810) ед.;

крылатые ракеты – 4 384 ед.;

корабли / катера – 29 ед.

подводные лодки – 2 ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 80 757 (+247) ед.

специальная техника – 4 076 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.