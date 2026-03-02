Зеленский анонсировал заседание СНБО для утверждения стратегии на зиму 2026–2027
Стратегия защиты энергетики на следующую зиму
— Готовим СНБО к утверждению стратегии на следующую зиму: должны быть утверждены обновленные планы защиты и восстановления энергетических объектов и критической инфраструктуры в городах и общинах — комплексные планы устойчивости городов и регионов, — говорится в сообщении.
По словам президента, ключевые приоритеты — подготовленные драфты документов, наработки конкретных регионов — обсуждались с главой правительства Юлией Свириденко и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.
— Украинцы видели и чувствовали, какие города и общины все же подготовились к существующим угрозам, а какие не использовали эффективно время перед зимой прошлого года, — отметил глава государства.
Он добавил, что для каждого региона будет утвержден на уровне СНБО перечень необходимых действий.
Эффективные решения городов и гормад, которые с меньшими потерями прошли зимний сезон, будут сохранены и распространены в других регионах.
— Определим также и конкретные задачи для системы ПВО Украины и соответствующей работы с партнерами. Украина станет сильнее, — подчеркнул президент.
Ранее Зеленский говорил, что зима 2025-2026 годов стала самой сложной за годы полномасштабной войны. Он предупредил, что враг готовит новые атаки.
По словам президента, Украине удалось сохранить энергетическую систему несмотря на массированные удары России.