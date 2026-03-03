Украина пережила одну из самых сложных зим за всю современную историю государства. Это уже четвертая зима в полномасштабной войне, и она принесла немало испытаний.

В этом году ситуация с отоплением и электроэнергией была очень сложной не только в Киеве, но и в Сумах, Одессе и на востоке страны. Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры некоторые районы оставались без света и тепла. Поэтому завершения отопительного сезона в Украине 2026 ждут не только киевляне.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что враг пытался сделать зиму оружием против людей и страны, но украинцы выдержали это испытание.

Он выразил благодарность энергетикам, ремонтным бригадам, местным властям и волонтерам, которые работали без выходных и по ночам, чтобы устранять последствия атак и обеспечивать жизнедеятельность общин.

Благодаря этим усилиям энергетическая система Украины избежала коллапса, а большинство населенных пунктов сохранили стабильное отопление даже в критические моменты.

Когда заканчивается отопительный сезон и когда отключат батареи в домах украинцев, читайте в нашем материале.

Когда отключают отопление в 2026 году

В Украине не существует единой кнопки, после нажатия которой все города одновременно остаются без тепла. Каждый город или община самостоятельно определяет дату завершения отопительного сезона.

Местные власти ориентируются на погодные условия, техническое состояние теплосетей и потребности населения. То есть, если в одном городе тепло можно отключить раньше из-за стабильного потепления, в другом, где еще прохладно или есть проблемы с котельными и трубами, батареи будут оставаться горячими немного дольше.

По правилам теплоснабжения в постановлении №830 , среднесуточная температура воздуха выше +8 °C в течение трех дней подряд считается сигналом для начала постепенного отключения централизованного отопления. Это ориентир, который позволяет местным властям принимать решения, учитывая все нюансы.

Города и общины сами определяют дату завершения отопительного сезона 2026, ведь имеют автономию в этих решениях. Ориентировочно завершение отопительного сезона происходит в конце марта и до середины апреля. На юге отопление выключают раньше, чем на востоке или севере.

Там, где котельные работают без проблем и тепло сохраняется, отопление могут выключить немного раньше. В городах, где есть риск похолодания или возникают технические нюансы, тепло оставляют до лучших условий.

Коммунальные службы и плановые работы

В течение февраля коммунальные предприятия активно устраняли аварийные повреждения сетей, оставшиеся после зимних обстрелов. Сейчас ремонтные бригады постепенно переходят к плановым работам. Они проверяют котельные, ремонтируют трубы, очищают теплотрассы.

Итак, когда заканчивается отопительный сезон в Украине, определят местные советы и общины с учетом прогнозов синоптиков и состояния теплосетей, запасов энергоресурсов.

