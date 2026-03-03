В Украине работают над реализацией проектов по усилению антидроновой защиты и противодействия российским ударным беспилотникам типа Шахед.

Сырский о работе над усилением защиты Украины от Шахедов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что контролирует реализацию проектов по усилению антидроновой защиты и противодействия российским ударным беспилотникам типа Шахед.

— Ключевая роль в этом противодействии переходит к БпЛА-перехватчикам. Так, например, в Киеве и его окрестностях в течение февраля доля таких дронов-перехватчиков в поражении Шахедов составила более 70%. В ходе рабочего совещания по вопросам “малой ПВО” проанализировали результаты выполнения задач на рубежах I-III эшелонов перехвата вражеских Шахедов, — добавил он.

Сырский также заслушал доклады о состоянии реализации проекта антидроновой защиты важных административных центров в регионах Украины, дооборудования вертолетов армейской авиации для лучшего противодействия Шахедам.

Он отметил, что, несмотря на значительное ухудшение погодных условий и дефицит средств поражения, в феврале удалось не допустить снижения показателей “малой ПВО”. По словам Сырского, за прошлый месяц наши дроны-перехватчики совершили около 6,3 тыс. самолетовылетов, уничтожив более 1,5 тыс. российских БпЛА разных типов.

– Ищем и находим ответы на новую тактику применения Шахедов на предельно малых высотах. Работаем с производителями над повышением эффективности применения различных моделей дронов-перехватчиков. Продолжаем формирование и обучение экипажей этих БпЛА. Комплектуем дивизионы ПВО беспилотных систем, – добавил он.

Сырский сообщил, что за год на этом направлении выполнен значительный объем работ, но важно наращивать усилия и ускорять темп, поскольку речь идет, прежде всего, о защите мирных украинских городов и сел, о защите нашей энергетики и другой тыловой инфраструктуры.

По результатам совещания главнокомандующий ВСУ поставил задачу соответствующим органам военного управления, в том числе тем, что были созданы недавно.

