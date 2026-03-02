Украине известны намерения россиян относительно наступательных операций и территориальных захватов, однако у врага нет возможностей реализовать эти планы.

Об этом глава государства сказал в понедельник, 2 марта, во время общения с журналистами.

Россия не достигла запланированных целей — Зеленский

Он отметил, что удалось получить планы россиян на 2025-2027 годы, частично “устаревшие”, датированные 2025 годом. Указанных там целей Россия не достигла.

— Мы получили и (планы на — Ред.) 2026-2027. Понимаем, что они хотят. Понимаем, что их направления остаются актуальными – оккупация востока нашего государства, а именно Донецкой и Луганской областей, – отметил Зеленский.

Он добавил, что враг также планирует продвинуться в направлении Запорожской области и в направлении Днепра.

— Им сложно, но они смотрят на Одесский регион. Мы видим эти направления, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что планы россиян не соответствуют действительности, поскольку они не способны выполнить поставленные задачи.

Так, наступление, которое враг планировал на весну, должно было зависеть от результатов, достигнутых по состоянию на конец 2025 года.

Однако российские войска не выполнили задачи, определенные их командованием, отметил Зеленский.

— Их карты не совпадают с реальностью – где находятся наши силы и где их силы. Они не могут начать мартовское наступление именно то, которое они хотели, — подытожил он.

Напомним, президент заявил, что признаков всеобщей мобилизации в России нет.

По информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в течение января подразделения беспилотных систем ликвидировали 29,7 тыс. российских военных.

Эти потери превысили темпы мобилизации в России и обеспечили Украине технологическое преимущество на поле боя.

