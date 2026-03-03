Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 3 марта: ВСУ уничтожили 790 захватчиков и корабль
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 790 российских оккупантов.
Общие боевые потери противника на 3 марта превысили 1 млн 268 тысяч человек.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага в войне на 3 марта 2026
- личного состава – около 1 268 730 (+520) человек;
- танков – 11 718 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 24 131 (+20) ед;
- артиллерийских систем – 37 842 (+47) ед;
- РСЗО – 1 665 ед;
- средства ПВО – 1 319 (+6) ед;
- самолетов – 435 ед.;
- вертолетов – 348 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 154 698 (+1 529) ед.;
- крылатые ракеты – 4 384 ед.;
- корабли / катера – 30 (+1) ед.
- подводные лодки – 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 80 992 (+235) ед.
- специальная техника – 4 076 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1469-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
