За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 790 российских оккупантов.

Общие боевые потери противника на 3 марта превысили 1 млн 268 тысяч человек.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне на 3 марта 2026

личного состава – около 1 268 730 (+520) человек;

танков – 11 718 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 24 131 (+20) ед;

артиллерийских систем – 37 842 (+47) ед;

РСЗО – 1 665 ед;

средства ПВО – 1 319 (+6) ед;

самолетов – 435 ед.;

вертолетов – 348 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 154 698 (+1 529) ед.;

крылатые ракеты – 4 384 ед.;

корабли / катера – 30 (+1) ед.

подводные лодки – 2 ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 80 992 (+235) ед.

специальная техника – 4 076 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1469-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

