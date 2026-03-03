Отопительный сезон в Днепропетровской области, несмотря на военные вызовы и регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру, проходит стабильно в большинстве общин. А в Днепре уже готовятся к следующему отопительному сезону.

Когда отключат отопление в Днепре, читайте в нашем материале.

Что известно о завершении отопительного сезона в Днепре

Об итогах зимы рассказали во время брифинга в Днепропетровской областной военной администрации.

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства ОВА Елена Засикан подчеркнула, что сезон стал одним из самых сложных за современную историю региона. Наибольшие трудности возникали во время сильных морозов, когда из-за отключения электроэнергии в части домов фиксировались перебои с теплоснабжением.

Основной задачей тогда было не допустить размораживания систем отопления. Аварийные бригады работали непрерывно, оперативно ликвидируя последствия отключений электроэнергии.

Отдельно во время брифинга подчеркнули сложную ситуацию в Зеленодольской общине. Из-за обстрелов более сотни домов остались без централизованного теплоснабжения.

Для поддержки жителей был введен пониженный тариф на электроэнергию. В целом с начала года область пережила два масштабных блэкаута. В настоящее время продолжают действовать стабилизационные графики почасовых отключений.

К стабилизации ситуации присоединились и международные партнеры. Область получила генераторы и оборудование от международных доноров, что позволило поддержать работу коммунальных предприятий в критические моменты.

Несмотря на то, что дата окончания отопительного сезона в Днепре в 2026 году еще неизвестна, в городе уже началась подготовка к сезону. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

Он вспомнил события ноября 2022 года, когда массированные атаки вызвали масштабный блэкаут по всей стране и создали реальную угрозу коллапса городских сетей. По его словам, город тогда смог выстоять благодаря системной подготовке, работе коммунальных служб и значительным финансовым ресурсам.

Филатов подчеркнул, что ответственность городских властей — обеспечить горожан водой и теплом, поэтому подготовка к следующей зиме стартует сразу после завершения предыдущей. Уже проводятся совещания и анализируются слабые места системы.

Относительно завершения отопительного сезона в Днепре в 2026 году, решение примут в соответствии с постановлением Кабинета Министров №830.

Отопление отключат, если средняя суточная температура в течение трех дней подряд превышает +8°C. В то же время окончательное решение может приниматься на уровне городского совета с учетом реальных погодных условий и состояния инфраструктуры.

