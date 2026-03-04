Карта боевых действий на 4 марта 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных удара, сбросил 255 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и осуществил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 – из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026
Ситуация в Украине на 4 марта 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов с применением 15 авиабомб, осуществил 152 обстрела, из которых 5 – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении населенных пунктов Зыбино и Круглое.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.
На Лиманском направлении противник атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного и Платоновки и в направлении Резниковки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
На Константиновском направлении враг осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка и Новоподгородное.
На Александровском направлении противник атаковал 11 раз в сторону населенных пунктов Терновое, Вишневое, Вороное, Вербовое и Злагода.
На Гуляйпольском направлении произошло 25 атак оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Зеленое, Цветково.
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районе Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага в войне на 4 марта 2026 года
- личного состава – около 1 269 500 (+980) человек;
- танков – 11 723 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 24 135 (+4) ед.;
- артиллерийских систем – 37 874 (+32) ед.;
- РСЗО – 1 667 (+2) ед.;
- средств ПВО – 1 319 (+6) ед.;
- самолетов – 435 ед.;
- вертолетов – 348 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 156 431 (+1 733) ед.;
- крылатых ракет – 4 384 ед.;
- кораблей / катеров – 30 ед.;
- подводных лодок – 2 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 81 224 (+232) ед.;
- специальной техники – 4 078 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.