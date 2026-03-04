За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных удара, сбросил 255 управляемых авиабомб.

Сейчас смотрят

Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и осуществил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 – из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2026

Ситуация в Украине на 4 марта 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов с применением 15 авиабомб, осуществил 152 обстрела, из которых 5 – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении населенных пунктов Зыбино и Круглое.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного и Платоновки и в направлении Резниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка и Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал 11 раз в сторону населенных пунктов Терновое, Вишневое, Вороное, Вербовое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 25 атак оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Зеленое, Цветково.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районе Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага в войне на 4 марта 2026 года

личного состава – около 1 269 500 (+980) человек;

танков – 11 723 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 24 135 (+4) ед.;

артиллерийских систем – 37 874 (+32) ед.;

РСЗО – 1 667 (+2) ед.;

средств ПВО – 1 319 (+6) ед.;

самолетов – 435 ед.;

вертолетов – 348 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 156 431 (+1 733) ед.;

крылатых ракет – 4 384 ед.;

кораблей / катеров – 30 ед.;

подводных лодок – 2 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 81 224 (+232) ед.;

специальной техники – 4 078 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.