Ситуацию на рынке топлива в Украине планируют стабилизировать с помощью закона о формировании стратегического резерва.

Соответствующий документ уже принят, сейчас идет этап формирования запасов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады.

Стабилизация цен на рынке топлива в Украине: как это работает

В Раде отметили, что в стране в последние дни наблюдается рост стоимости топлива, среди основных причин называют колебания мировых цен на нефть, валютный фактор и геополитические риски.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отметил, что дефицита топлива в Украине пока нет, несмотря на повышение розничных цен на заправках.

Для того, чтобы стабилизировать рынок, Рада приняла закон О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, который предусматривает формирование стратегического резерва топлива Украины с возможностью его хранения в странах ЕС и обязанность импортеров и производителей поддерживать эти запасы на должном уровне.

– Закон вступает в силу поэтапно. Полноценное формирование резервов требует времени для создания инфраструктуры и накопления ресурса. То есть механизм уже запущен нормативно, но физическое наполнение резервов будет происходить постепенно, – предупредили в Раде.

Отмечается, что резервы сейчас формируются и не применяются для интервенций на рынке, ведь нынешние цены на топливо не связаны с использованием резервов.

Однако после того, как резервы сформируют до конца, они станут дополнительным фактором стабилизации рынка.

Этот механизм еще не применяется, поскольку формирование не завершено, поэтому нынешняя ценовая ситуация пока останется такой, как есть.

Государство мониторит цены, маржу и объемы поставок, координируется с основными трейдерами по стабильности импорта и логистики и контролирует соблюдение конкурентного законодательства одновременно с борьбой со сговорами на рынке.

Ранее стало известно о росте цен на топливо в Украине на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Напомним, Факты ICTV узнавали у украинских топливных экспертов, как война в Иране может повлиять на рынок топлива и как долго будет продолжаться повышение цен на бензин.

