2 марта 2026 года в Новороссийске дроны поразили российский корабль Адмирал Эссен, что официально пока не подтверждено. Это уже второй раз за время полномасштабной войны в Украине.

Ранее о серьезном поражении гордости Черноморского флота России – фрегата Адмирал Эссен сообщалось в апреле 2022 года.

Известно, что этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.

Немного истории

Адмирал Эссен – второй фрегат проекта 11356Р, состоял на вооружении Черноморского флота России и входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Назван в честь адмирала российского императорского флота, командующего флотом Балтийского моря во время Первой мировой войны Николая Оттовича фон Эссена (1860-1915).

Фрегат Адмирал Эссен был заложен 8 июля 2011 года на стапеле ПСЗ Янтарь в Калининграде. 7 ноября 2014 года был спущен на воду.

Боевой путь

В мае-июне 2017 года участвовал в ракетных ударах по сирийским провинциям Пальмире и Хаме.

Также принимал участие в незаконных обстрелах украинских военных и гражданских объектов в ходе вторжения России в Украину.

3 апреля 2022 года был поврежден украинскими военно-морскими силами с берегового ракетного комплекса Нептун.

2 марта 2026 года в результате атаки дронами была повреждена средняя надстройка фрегата, пишут OSINT-аналитики. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Отмечается, что в результате попадания в надстройку фрегата сдетонировали гранатометы ПК-10, предназначенные для постановки пассивных помех.

Кроме механических повреждений корабль получил поражение электронных систем.

Тактико-технические характеристики

Экипаж фрегата Адмирал Эссен составляет 180 человек, может взять на борт 20 морских пехотинцев.

В состав вооружения входят:

артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм;

зенитные ракетные и артиллерийские комплексы;

торпедные и противолодочные средства поражения;

высокоточные крылатые ракеты Калибр, которыми оккупанты пытаются уничтожить мирные украинские города.

