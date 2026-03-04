В этом году зима в Украине оказалась суровой. Морозы, погодные колебания и российские обстрелы создали сложности для систем отопления, и в некоторых регионах жители по несколько дней оставались без тепла.

Когда отключат отопление в Кривом Роге в 2026 году, читайте в нашем материале.

Что известно о завершении отопительного сезона в Кривом Роге

В Украине завершение отопительного сезона не привязано к конкретным датам и определяется погодными условиями. По словам вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, ресурсов для стабильного прохождения сезона хватает.

Сейчас смотрят

Кулеба подчеркнул, что решения будут приниматься с учетом температуры воздуха. Он отметил, что благодаря работе премьер-министра и первого вице-премьера есть достаточные ресурсы для завершения сезона не по календарю, а в соответствии с температурным режимом. Сейчас облэнерго готовы продолжать отопление до 15 апреля, ориентируясь на погодные условия.

Министр также сообщил, что недавно была проведена проверка запасов ресурсов и все готово для того, чтобы стабильно завершить текущий отопительный сезон.

Известна ли дата окончания отопительного сезона в Кривом Роге

Согласно Правилам предоставления услуг по централизованному отоплению (постановление КМУ №830), отопительный период заканчивается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех дней подряд превышает +8°C. То есть четкой календарной даты нет, и все зависит от погодных условий конкретного года.

Ориентировочно в большинстве регионов Украины отключение тепла происходит с конца марта до середины апреля. В этом году синоптики прогнозируют весну теплее нормы, поэтому отопительный сезон 2026 в Кривом Роге могут завершить в конце марта.

Факторы, влияющие на дату отключения

Кроме погодного критерия, сроки прекращения централизованного отопления зависят от:

технического состояния тепловых сетей;

возможных аварий;

решений местных органов власти;

состояния энергосистемы в военное время.

Поэтому точную дату завершения отопительного сезона в Кривом Роге в 2026 году стоит ожидать от горсовета. Например, в Кривом Роге отопительный сезон 2024–2025 завершили 27 марта 2025 года.

Такое решение принял исполнительный комитет Криворожского городского совета из-за повышения среднесуточной температуры, что позволило прекратить подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.