Шмыгаль: Украина восстановила треть мощностей генерации, поврежденных РФ с октября
- С октября 2025 года Россия повредила более 9 ГВт генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС в Украине, из которых 3,5 ГВт удалось частично восстановить.
- Украина ввела около 900 МВт распределенной генерации и увеличила доступную пропускную способность импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2,45 ГВт.
С октября 2025 года россияне повредили более 9 ГВт генерирующих мощностей тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций. После атак удалось частично восстановить 3,5 ГВт.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Какой ущерб нанесли энергосистеме Украины атаки РФ
По его словам, в Украине ввели около 900 МВт распределенной генерации. В частности, речь идет о 400 МВт новых газовых и когенерационных установок.
— Мы также увеличили доступную пропускную способность импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2,45 ГВт, — сообщил он.
Кроме того, в Фонд поддержки энергетики привлекли €691,45 млн. Энергетический портфель насчитывает уже 55 инвестиционных проектов на сумму около 1 трлн грн.
— Систематизировали работу хабов энергооборудования. Получили за это время 114 грузов оборудования весом 1713,2 тонн. И отгрузили со складов Хаба 405 грузов весом 3335,78 тонн. Спасибо всем партнерам, которые присылали свою помощь, – отметил министр.
Он добавил, что для бытовых потребителей сохранили льготную цену на электроэнергию и газ.
Шмыгаль рассказал, что в настоящее время начата подготовка к следующему отопительному сезону.
— Наша задача — максимальное восстановление всего, что можно восстановить, максимальная защита энергетических объектов, строительство распределенной генерации и создание запасов ресурсов и оборудования, — подчеркнул министр энергетики.
Напомним, 12 февраля Денис Шмыгаль заявил, что из-за потепления в Украине уменьшился дефицит электроэнергии.
Министр отметил, что зимой дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины составлял 5–6 ГВт, по состоянию на начало марта он уменьшился до 1 ГВт.