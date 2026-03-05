С октября 2025 года россияне повредили более 9 ГВт генерирующих мощностей тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций. После атак удалось частично восстановить 3,5 ГВт.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Какой ущерб нанесли энергосистеме Украины атаки РФ

По его словам, в Украине ввели около 900 МВт распределенной генерации. В частности, речь идет о 400 МВт новых газовых и когенерационных установок.

Сейчас смотрят

— Мы также увеличили доступную пропускную способность импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2,45 ГВт, — сообщил он.

Кроме того, в Фонд поддержки энергетики привлекли €691,45 млн. Энергетический портфель насчитывает уже 55 инвестиционных проектов на сумму около 1 трлн грн.

— Систематизировали работу хабов энергооборудования. Получили за это время 114 грузов оборудования весом 1713,2 тонн. И отгрузили со складов Хаба 405 грузов весом 3335,78 тонн. Спасибо всем партнерам, которые присылали свою помощь, – отметил министр.

Он добавил, что для бытовых потребителей сохранили льготную цену на электроэнергию и газ.

Шмыгаль рассказал, что в настоящее время начата подготовка к следующему отопительному сезону.

— Наша задача — максимальное восстановление всего, что можно восстановить, максимальная защита энергетических объектов, строительство распределенной генерации и создание запасов ресурсов и оборудования, — подчеркнул министр энергетики.

Напомним, 12 февраля Денис Шмыгаль заявил, что из-за потепления в Украине уменьшился дефицит электроэнергии.

Министр отметил, что зимой дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины составлял 5–6 ГВт, по состоянию на начало марта он уменьшился до 1 ГВт.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.