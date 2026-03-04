Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке, учитывая собственный опыт в отражении атак Шахедов.

Зеленский о помощи Ближнему Востоку в защите от атак Шахедов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Участники обсудили вызовы для Украины, украинских партнеров, а также возможности, чтобы помочь защитить жизнь.

Зеленский напомнил, что уже говорил с лидерами ОАЭ, Катара, Иордании и Байхрена. Также будут разговоры с лидером Кувейта и другими государствами региона. У всех этих стран общий вызов – иранские Шахеды. Тегеран уже применил более 1400 ударных беспилотников.

– Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке. Партнеры обращаются относительно этого вопроса. Поручил министру иностранных дел Украины вместе с разведками, министром обороны, нашим военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств и оказать помощь таким образом, чтобы это не ослабило нашу собственную защиту здесь, в Украине, — отметил глава нашего государства.

Он добавил, что наши военные обладают необходимыми возможностями. По словам Зеленского, украинские эксперты будут работать на месте и команды об этом уже договариваются.

– И мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия для стабилизации ситуации и для восстановления, в частности, безопасного судоходства в регионе, – сообщил глава нашего государства.

В то же время он подчеркнул, что важно, чтобы Евросоюз, государства Европы и Группы семи были активны и в ликвидации террористических возможностей иранского режима, и в защите жизни в регионе и глобальной стабильности.

Зеленский добавил, что координация с партнерами будет продолжаться и дальше.

