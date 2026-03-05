Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 5 марта: ВСУ уничтожили 900 захватчиков и 41 артсистему
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 900 российских оккупантов.
Общие боевые потери противника на 5 марта превысили 1 млн 270 тысяч человек.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага в войне на 5 марта 2026 года
- личного состава – около 1 270 400 (+980) человек;
- танков – 11 727 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 24 1342 (+7) ед.;
- артиллерийских систем – 37 915 (+41) ед.;
- РСЗО – 1 667 ед.;
- средств ПВО – 1 319 ед.;
- самолетов – 435 ед.;
- вертолетов – 348 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 381 (+1 950) ед.;
- крылатых ракет – 4 384 ед.;
- кораблей / катеров – 30 ед.;
- подводных лодок – 2 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 81 434 (+210) ед.;
- специальной техники – 4 079 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1471-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
