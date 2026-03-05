За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 900 российских оккупантов.

Общие боевые потери противника на 5 марта превысили 1 млн 270 тысяч человек.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне на 5 марта 2026 года

личного состава – около 1 270 400 (+980) человек;

танков – 11 727 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 24 1342 (+7) ед.;

артиллерийских систем – 37 915 (+41) ед.;

РСЗО – 1 667 ед.;

средств ПВО – 1 319 ед.;

самолетов – 435 ед.;

вертолетов – 348 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 381 (+1 950) ед.;

крылатых ракет – 4 384 ед.;

кораблей / катеров – 30 ед.;

подводных лодок – 2 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 81 434 (+210) ед.;

специальной техники – 4 079 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1471-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

