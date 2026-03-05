В ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов и местам сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ поразили ряд логистических объектов РФ

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины поразили склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, материально-технических средств недалеко от Чистякового на временно оккупированной Донбассе.

Также ВСУ поразили и наземный ретранслятор пункта управления ударными БпЛА типа Герань/Гербера в районе Черноморского во временно оккупированном украинском Крыму.

Украинские военные избивали и по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового на Днепропетровщине и возле Покровска Донецкой области. Утраты врага и масштабы ущерба уточняются.

– Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора, – отметили в Генштабе.

Напомним, 2 марта украинские военные нанесли поражение центру дальней космической связи в районе населенного пункта Витино, а также радиолокационной станции Подлет-К1 вблизи Виноградного на временно оккупированной территории Крыма.

