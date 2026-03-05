Освобожденные из плена РФ военные нуждаются в медицинской помощи — Лубинец
- Украинские военные, которых сегодня вернули из российского плена, нуждаются в срочной помощи.
- Почти все освобожденные находятся в истощенном состоянии и имеют серьезные медицинские проблемы.
Украинские военные, которых сегодня вернули из российского плена, нуждаются в неотложной медицинской помощи.
Об этом заявил Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона Єдині новини.
Обмен пленными: все военные нуждаются в медицинской помощи
— Что касается психологического и медицинского состояния. Все возвращенные нуждаются в срочной медицинской помощи. Очень большое количество из числа возвращенных имеют медицинские проблемы. Причем достаточно серьезные, — рассказал он.
По словам омбудсмена, у некоторых военных есть язвы на ногах. Почти все освобожденные из плена находятся в истощенном состоянии.
У многих заметны явные признаки критической потери массы тела.
Лубинец рассказал, что среди тех, кого удалось вернуть, есть военные, которые празднуют день рождения в марте.
Уполномоченный ВР по правам человека добавил, что во время обмена удалось вернуть военного, который отбывал наказание в местах лишения свободы в Украине, но добровольно присоединился к Силам обороны.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о новом обмене пленными, в рамках которого сегодня домой вернулись 200 украинцев.
Среди освобожденных — военнослужащие Сил обороны, бойцы Государственной специальной службы транспорта, пограничники, нацгвардейцы, защитники Мариуполя.
В Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что этот обмен стал “первым этапом обмена согласно договоренностям в Женеве”.
Там также сообщили, что в ближайшее время должен состояться следующий этап обмена.
Фото: Владимир Зеленский