Будут действовать днем в части областей: графики отключения света 7 марта
В субботу будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии в части областей с утра и до конца суток.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 7 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укрэнерго.
Ограничения вводятся из-за повреждения энергосистемы в результате российских ракетных и дроновых атак.
Состояние энергосистемы может меняться. Информацию о времени и продолжительности возможных отключений нужно искать на официальных страницах облэнерго.
Графики отключения света в Киевской области
Как будут отключать электричество в Киевской области 7 марта можно узнать на страницах в соцсетях ДТЭК.
Графики отключения света в Днепре и области
ДТЭК обнародовал данные об отключении электроэнергии в Днепропетровской области в субботу. С графиками можно ознакомиться на страницах в соцсетях компании.
Графики отключения света в Полтавской области
7 марта в Полтавской области запланировано применение графиков почасовых отключений электроэнергии с 08:00 до 23:59.
Как сообщили в АО Полтаваоблэнерго, с 08:00 до 21:00 введены графики почасовых отключений (ГПО) в объеме 1,5 очередей. С 21:00 до 23:59 введен ГПО в объеме 1 очереди.
Графики отключения света в Харьковской области
Завтра с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений, сообщили в Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение:
- 1.1 08:00-10:30; 17:30-21:00
- 1.2 08:00-10:30; 17:30-21:00
- 2.1 08:00-10:30
- 2.2 17:30-21:00
- 3.1 10:30-14:00
- 3.2 10:30-14:00
- 4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 4.2 21:00-24:00
- 5.1 14:00-17:30
- 5.2 14:00-17:30
- 6.1 14:00-17:30
- 6.2 не выключается.
Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что с октября российские атаки повредили более 9 ГВт генерирующих мощностей тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций.
После обстрелов энергетикам удалось частично восстановить около 3,5 ГВт.