В субботу будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии в части областей с утра и до конца суток.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 7 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Ограничения вводятся из-за повреждения энергосистемы в результате российских ракетных и дроновых атак.

Состояние энергосистемы может меняться. Информацию о времени и продолжительности возможных отключений нужно искать на официальных страницах облэнерго.

Сейчас смотрят

Графики отключения света в Киевской области

Как будут отключать электричество в Киевской области 7 марта можно узнать на страницах в соцсетях ДТЭК.

Графики отключения света в Днепре и области

ДТЭК обнародовал данные об отключении электроэнергии в Днепропетровской области в субботу. С графиками можно ознакомиться на страницах в соцсетях компании.

Графики отключения света в Полтавской области

7 марта в Полтавской области запланировано применение графиков почасовых отключений электроэнергии с 08:00 до 23:59.

Как сообщили в АО Полтаваоблэнерго, с 08:00 до 21:00 введены графики почасовых отключений (ГПО) в объеме 1,5 очередей. С 21:00 до 23:59 введен ГПО в объеме 1 очереди.

Графики отключения света в Харьковской области

Завтра с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений, сообщили в Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение:

1.1 08:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 08:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 08:00-10:30

2.2 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00

3.2 10:30-14:00

4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.2 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 14:00-17:30

6.2 не выключается.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что с октября российские атаки повредили более 9 ГВт генерирующих мощностей тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций.

После обстрелов энергетикам удалось частично восстановить около 3,5 ГВт.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.