Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 6 марта 2026 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Враг нанес 51 авиационный удар, сбросил 142 управляемые авиабомбы, применил 4653 дрона-камикадзе и осуществил 2543 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск
Потери врага на 6 марта
- личного состава – около 1 271 350 (+950) человек,
- танков – 11 734 (+7) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 148 (+6) ед.,
- артиллерийских систем – 37 960 (+45) ед.,
- реактивных систем залпового огня – 1 669 (+2) ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 320 (+1) ед.,
- самолетов – 435 (+0) ед.,
- вертолетов – 349 (+1) ед.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 159 990 (+1 609) ед.,
- крылатых ракет – 4 384 (+0) ед.,
- кораблей / катеров – 30 (+0) ед.,
- подводных лодок – 2 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 81 642 (+208) ед.,
- специальной техники – 4 080 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1472-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ, ISW
