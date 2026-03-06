По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Враг нанес 51 авиационный удар, сбросил 142 управляемые авиабомбы, применил 4653 дрона-камикадзе и осуществил 2543 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2026 года

Потери врага на 6 марта

личного состава – около 1 271 350 (+950) человек,

танков – 11 734 (+7) ед.,

боевых бронированных машин – 24 148 (+6) ед.,

артиллерийских систем – 37 960 (+45) ед.,

реактивных систем залпового огня – 1 669 (+2) ед.,

средств противовоздушной обороны – 1 320 (+1) ед.,

самолетов – 435 (+0) ед.,

вертолетов – 349 (+1) ед.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 159 990 (+1 609) ед.,

крылатых ракет – 4 384 (+0) ед.,

кораблей / катеров – 30 (+0) ед.,

подводных лодок – 2 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 81 642 (+208) ед.,

специальной техники – 4 080 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1472-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

