Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений. Ночью враг атаковал Украину 141 дроном, силы ПВО сбили 111 целей.

Атака дронов на Кривой Рог

Ночью российские ударные дроны атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Зафиксировано попадание в верхние этажи жилого дома. К счастью, люди не пострадали.

В результате вражеской атаки на Кривой Рог пострадали около 30 жилых домов, четыре учебных заведения, объект инфраструктуры и бизнеса, частное предприятие.

Ночью силы противовоздушной обороны над областью сбили 23 ударных БПЛА.

Венгрия задержала машины Ощадбанка

5 марта венгерские правоохранители задержали две инкассаторские машины Ощадбанка вместе с инкассаторами.

Инкассаторские машины перевозили $40 млн, €35 млн евро и 9 кг золота между Райффайзен Банком Австрии и Ощадбанком Украины. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами и действующими европейскими таможенными процедурами.

Данные GPS-сигнала дают понять, что задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, фактически речь идет о том, что Венгрия взяла в заложники и украла деньги Ощадбанка. По его словам, такие действия венгерских правоохранителей больше похожи на государственный терроризм и рэкет.

Издание Европейская правда со ссылкой на собственные источники сообщило, что Венгрия держит инкассаторские машины Ощадбанка на закрытой территории своего Антитеррористического центра. Это подконтрольная венгерскому МВД силовая структура. Ранее центр уже привлекали для антиукраинских правительственных акций.

Атака на Херсонскую область

Сегодня около 07:30 утра россияне атаковали с БПЛА Комышаны. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 51-летнюю женщину, которая шла по улице. Она получила взрывную травму и сотрясение головного мозга.

Пострадавшая находится в больнице.

Смертельное ДТП в Виннице

Ночью 6 марта во время действия комендантского часа автомобиль Toyota Land Cruiser проигнорировал требование правоохранителей остановиться и попытался скрыться.

На улице Магистратской водитель Toyota не справился с управлением и наехал на подметально-уборочную машину, за рулем которой находился 55-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1472-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

