В ночь на 6 марта (с 18:00 5 марта) россияне атаковали Украину 141 ударным дроном типа Шахед, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 100 из них – это Шахеды.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 6 марта

Вражеские дроны атаковали Украину из направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также населенного пункта Гвардейское и мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито и подавлено 111 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 дронов на 16 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников на одной локации.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.