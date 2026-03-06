Беспилотники СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два ЗРГК Панцирь-С2 возле аэродрома Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Дроны поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и ЗРГК Панцирь-С2 в Джанкое

Как сообщает источник Фактов ICTV в Службе безопасности Украины, беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ этой ночью поразили производственные цеха АО Евпаторийский авиационный ремонтный завод, а также места дислокации военной техники и личного состава в населенном пункте Пушкино (возле аэродрома Джанкой).

По предварительной информации, поражены:

две зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь-С2;

БпЛА Мохаджер-6 на летном поле;

зенитную установку ЗУ-23 на грузовом автомобиле;

два топливозаправщика;

наземную станцию ​​управления БпЛА Форпост.

– Систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, которую Россия использует для атак на Украину. Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности, особенно на территории украинского Крыма, — сообщил проинформированный источник в СБУ.

К слову, во время атаки на порт Новороссийск в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразили фрегат Адмирал Эссен, который является носителем восьми крылатых ракет Калибр. Удар пришелся по средней надстройке корабля.

