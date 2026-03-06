Беспилотники СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два ЗРГК Панцирь-С2 возле аэродрома Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Дроны поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и ЗРГК Панцирь-С2 в Джанкое

Как сообщает источник Фактов ICTV в Службе безопасности Украины, беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ этой ночью поразили производственные цеха АО Евпаторийский авиационный ремонтный завод, а также места дислокации военной техники и личного состава в населенном пункте Пушкино (возле аэродрома Джанкой).

По предварительной информации, поражены:

Сейчас смотрят
  • две зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь-С2;
  • БпЛА Мохаджер-6 на летном поле;
  • зенитную установку ЗУ-23 на грузовом автомобиле;
  • два топливозаправщика;
  • наземную станцию ​​управления БпЛА Форпост.

– Систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, которую Россия использует для атак на Украину. Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности, особенно на территории украинского Крыма, — сообщил проинформированный источник в СБУ.

ураження об'єктів у Криму 6 березня
Фото: Джерела Фактів ICTV у СБУ
Фото: Джерела Фактів ICTV у СБУ
Фото: Джерела Фактів ICTV у СБУ
ураження об'єктів у Криму 6 березня

К слову, во время атаки на порт Новороссийск в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразили фрегат Адмирал Эссен, который является носителем восьми крылатых ракет Калибр. Удар пришелся по средней надстройке корабля.

Читайте также
ВСУ поразили логистику и живую силу оккупантов в Донецкой области и в Крыму
Війна в Україні

Связанные темы:

Война в УкраинеКрымСБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.