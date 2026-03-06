Потери РФ на 6 марта: ВСУ уничтожили 950 оккупантов и один вертолет
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 950 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага 6 марта
- личного состава – около 1 271 350 (+950) человек,
- танков – 11 734 (+7) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 148 (+6) ед.,
- артиллерийских систем – 37 960 (+45) ед.,
- реактивных систем залпового огня – 1 669 (+2) ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 320 (+1) ед.,
- самолетов – 435 (+0) ед.,
- вертолетов – 349 (+1) ед.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 159 990 (+1 609) ед.,
- крылатых ракет – 4 384 (+0) ед.,
- кораблей / катеров – 30 (+0) ед.,
- подводных лодок – 2 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 81 642 (+208) ед.,
- специальной техники – 4 080 (+1) ед.
Напомним, что вчера Военно-морские силы Украины сообщили об успешной операции по уничтожению живой силы врага и техники. Так, ВМС совместно с подразделениями Сил специальных операций ночью 5 марта нанесли удар по подразделению противника на буровой установке Сиваш, что в акватории Черного моря.
В результате спецоперации Сил обороны российские оккупанты понесли потери в живой силе. А также уничтожен вертолет Ка-27, который пытался совершить посадку на площадку буровой установки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1472-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.