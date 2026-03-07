Графики отключения света 8 марта будут действовать в некоторых областях
В воскресенье в некоторых областях будут действовать меры по ограничению подачи электроэнергии с утра до конца суток.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 8 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укрэнерго.
Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому информацию о времени и продолжительности отключений по вашему адресу стоит проверять на официальных страницах облэнерго в регионе.
Графики отключения света в Киевской области
ДТЭК обнародовал графики отключения электроэнергии, которые будут действовать в Киевской области завтра, 8 марта.
Напомним, ночью 7 марта россияне осуществили атаку на энергетические объекты Украины.
По состоянию на утро субботы были обесточены семь областей — Харьковская, Запорожская, Полтавская, Винницкая, Одесская, Николаевская и Хмельницкая области.
В результате массированной атаки было нарушено теплоснабжение в Киеве.
В течение дня продолжались ремонтно-восстановительные работы.
Владимир Зеленский сообщил, что главными целями ночной атаки России стали энергетическая и железнодорожная инфраструктура Украины.
Для ударов враг применил 29 ракет и 480 беспилотников.