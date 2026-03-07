В воскресенье в некоторых областях будут действовать меры по ограничению подачи электроэнергии с утра до конца суток.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 8 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому информацию о времени и продолжительности отключений по вашему адресу стоит проверять на официальных страницах облэнерго в регионе.

Графики отключения света в Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключения электроэнергии, которые будут действовать в Киевской области завтра, 8 марта.

Напомним, ночью 7 марта россияне осуществили атаку на энергетические объекты Украины.

По состоянию на утро субботы были обесточены семь областей — Харьковская, Запорожская, Полтавская, Винницкая, Одесская, Николаевская и Хмельницкая области.

В результате массированной атаки было нарушено теплоснабжение в Киеве.

В течение дня продолжались ремонтно-восстановительные работы.

Владимир Зеленский сообщил, что главными целями ночной атаки России стали энергетическая и железнодорожная инфраструктура Украины.

Для ударов враг применил 29 ракет и 480 беспилотников.

