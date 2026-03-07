Российские войска во время ночной атаки по Харькову 7 марта могли применить ракету Изделие-30 для удара по жилому многоэтажному дому.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Атака на Харьков ракетой Изделие-30 7 марта: что известно

По информации прокуратуры, российская армия нанесла ракетный удар по Харькову 7 марта около 01:35.

Ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе города. В результате удара был разрушен подъезд с первого по пятый этаж.

По состоянию на утро было известно о десяти погибших, среди которых двое детей, а также не менее десяти раненых, в том числе детей. Продолжается поисково-спасательная операция.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что масштабы разрушений свидетельствуют о применении мощного оружия.

— По предварительным данным, это была авиационная ракета, выпущенная с самолета. Учитывая масштабы разрушений, она имела очень мощный заряд, — сообщил Игорь Терехов.

Что известно о ракете Изделие-30

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ракета Изделие-30

относится к новейшим российским крылатым ракетам и обладает значительными возможностями поражения. Основные характеристики ракеты:

размах крыльев — около 3 м;

масса боевой части — примерно 800 кг;

дальность применения — не менее 1 500 км;

тип — авиационная крылатая ракета, запускается с боевых самолетов;

назначение — поражение наземных целей на большом расстоянии, в частности инфраструктуры и городских объектов.

В разведке также отмечают, что конструкция ракеты имеет технические решения, схожие с другими российскими ракетами.

В частности, пироклапан пневматической системы аналогичен элементам ракеты Х-35У, а авиационное катапультное устройство схоже с системами АКУ-5М, которые применяются для ракет Х-101, Х-55 и Х-555.

Навигационная система ракеты сочетает компоненты нескольких российских предприятий. Она включает помехозащищенный приемник спутникового сигнала Комета-М12 и приемо-вычислительный блок на базе приемника NAVIS NR9.

Для интеграции систем используется специальный блок сопряжения.

При этом в составляющих навигации обнаружены электронные компоненты иностранного производства — в частности из США, Швейцарии, Китая и Нидерландов.

Из-за значительной массы боевой части такая ракета может вызывать масштабные разрушения жилых домов и других объектов.

Фото: ГУР

