Ряд населенных пунктов Черниговской области 8 марта без света.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Нет света в Корюковском районе Черниговской области

О том, что нет света в Корюковском районе Черниговской области, глава ОВА сообщил утром 8 марта.

По его словам, в результате российских обстрелов из реактивной системы залпового огня повреждена линия электропередачи в Корюковском районе. Поэтому ряд населенных пунктов остался без света.

В настоящее время в регионе действуют графики почасовых отключений.

В Черниговоблэнерго отметили, что график может корректироваться в течение суток и призвали жителей быть максимально бережливыми.

Также за прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать приграничье Черниговской области.

В частности, поздно вечером враг ударил дронами-камикадзе типа Герань по Новгороду-Северскому. Зафиксировано два взрыва на территории лесничества. В результате атаки повреждены гаражи и техника.

Кроме того, из-за удара FPV-дрона поврежден автомобиль в селе Корюковской общины.

Всего за минувшие сутки на территории области зафиксировано 69 обстрелов и 116 взрывов, сообщил Вячеслав Чаус.

Ранее мы сообщали, что 8 марта графики почасовых отключений будут действовать еще в ряде областей. В частности это касается регионов, которые враг атаковал накануне.

Вчера, 7 марта, были обесточены семь областей – Харьковская, Запорожская, Полтавская, Винницкая, Одесская, Николаевская и Хмельницкая области.

Фото: ГСЧС Черниговщины

