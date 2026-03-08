Ряд населенных пунктов на Черниговщине остался без света из-за обстрела РФ
Ряд населенных пунктов Черниговской области 8 марта без света.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Нет света в Корюковском районе Черниговской области
О том, что нет света в Корюковском районе Черниговской области, глава ОВА сообщил утром 8 марта.
По его словам, в результате российских обстрелов из реактивной системы залпового огня повреждена линия электропередачи в Корюковском районе. Поэтому ряд населенных пунктов остался без света.
В настоящее время в регионе действуют графики почасовых отключений.
В Черниговоблэнерго отметили, что график может корректироваться в течение суток и призвали жителей быть максимально бережливыми.
Также за прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать приграничье Черниговской области.
В частности, поздно вечером враг ударил дронами-камикадзе типа Герань по Новгороду-Северскому. Зафиксировано два взрыва на территории лесничества. В результате атаки повреждены гаражи и техника.
Кроме того, из-за удара FPV-дрона поврежден автомобиль в селе Корюковской общины.
Всего за минувшие сутки на территории области зафиксировано 69 обстрелов и 116 взрывов, сообщил Вячеслав Чаус.
Ранее мы сообщали, что 8 марта графики почасовых отключений будут действовать еще в ряде областей. В частности это касается регионов, которые враг атаковал накануне.
Вчера, 7 марта, были обесточены семь областей – Харьковская, Запорожская, Полтавская, Винницкая, Одесская, Николаевская и Хмельницкая области.
Фото: ГСЧС Черниговщины