Еще четыре медали: Украина – на втором месте в медальном зачете Паралимпиады-2026
- Украинские спортсмены завоевали четыре медали во второй день Паралимпийских игр 2026.
- Бронзовые награды взяли Александра Кононова и Тарас Радь, а серебро и бронзу в гонке среди спортсменов с нарушением зрения завоевали Максим Мурашковский и Дмитрий Суярко.
- После второго соревновательного дня Украина занимает второе место в медальном зачете с 10 наградами.
Украина завоевала четыре медали, в том числе серебро и три бронзы, во второй день Паралимпиады-2026.
Результаты второго дня Паралимпиады-2026
Во второй день Паралимпиады-2026 украинская парабиатлонистка Александра Кононова завоевала вторую личную награду на Паралимпийских играх-2026. Украинка стала бронзовым призером в индивидуальной гонке в классе стоя.
Результаты следующие:
1. Натали Вилки (Канада, 0+0+0+0) 33:01.8;
2. Чжао Чжицин (Китай, 0+1+0+0)+31.7;
3. Александра Кононова (Украина, 1+0+0+0)+36.1;
4. Людмила Ляшенко (Украина, 0+1+0+1)+1:37.2;
…
7. Ирина Буй (Украина, 0+1+0+2) +3:27.0;
9. Богдана Конашук (Украина, 0+2+1+1) +5:56.3.
Также в последней гонке дня серебро и бронзу завоевали Максим Мурашковский и Дмитрий Суярко — в классе спортсменов с нарушением зрения.
Результаты здесь следующие:
- Хесун Дан (Китай, 0+0+0+0) — 31:31.9;
- Максим Мурашковский (Украина, 0+0+0+0) — +2:09.2;
- Дмитрий Суярко (Украина, 1+0+0+0) — +2:19.2;
- Ярослав Решетинский (Украина, 0+0+0+0) — +2:47.0;
- Александр Казик (Украина, 2+0+1+1) — +3:19.9;
- Анатолий Ковалевский (Украина, 1+1+0+0) — +4:06.1.
Паралимпиада-2026. Индивидуальная гонка, мужчины (класс стоя):
5. Сергей Романюк
7. Серафим Драгун
10. Григорий Волчинский
17. Дмитрий Среда
В мужской индивидуальной гонке по парабиатлону (класс сидя) Тарас Радь получил бронзу.
Таким образом Украина заняла второе место в медальном зачете на Паралимпиаде-2026. У нашей страны 10 наград – 3 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Результаты Паралимпиады-2026:
- Китай;
- Украина;
- Австрия;
- Канада;
- США;
- Франция;
- Германия;
- Италия;
- Южная Корея;
- Швейцария;
- Норвегия;
- Швеция;
- Чехия;
- Австралия;
- Испания;
- Нидерланды;
- РФ;
- Словакия.
Напомним, что в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо 8 марта состоялся второй соревновательный день на зимних Паралимпийских играх-2026.