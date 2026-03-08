Украина завоевала четыре медали, в том числе серебро и три бронзы, во второй день Паралимпиады-2026.

Результаты второго дня Паралимпиады-2026

Во второй день Паралимпиады-2026 украинская парабиатлонистка Александра Кононова завоевала вторую личную награду на Паралимпийских играх-2026. Украинка стала бронзовым призером в индивидуальной гонке в классе стоя.

Результаты следующие:

1. Натали Вилки (Канада, 0+0+0+0) 33:01.8;

2. Чжао Чжицин (Китай, 0+1+0+0)+31.7;

3. Александра Кононова (Украина, 1+0+0+0)+36.1;

4. Людмила Ляшенко (Украина, 0+1+0+1)+1:37.2;

…

7. Ирина Буй (Украина, 0+1+0+2) +3:27.0;

9. Богдана Конашук (Украина, 0+2+1+1) +5:56.3.

Также в последней гонке дня серебро и бронзу завоевали Максим Мурашковский и Дмитрий Суярко — в классе спортсменов с нарушением зрения.

Результаты здесь следующие:

Хесун Дан (Китай, 0+0+0+0) — 31:31.9; Максим Мурашковский (Украина, 0+0+0+0) — +2:09.2; Дмитрий Суярко (Украина, 1+0+0+0) — +2:19.2; Ярослав Решетинский (Украина, 0+0+0+0) — +2:47.0; Александр Казик (Украина, 2+0+1+1) — +3:19.9; Анатолий Ковалевский (Украина, 1+1+0+0) — +4:06.1.

Паралимпиада-2026. Индивидуальная гонка, мужчины (класс стоя):

5. Сергей Романюк

7. Серафим Драгун

10. Григорий Волчинский

17. Дмитрий Среда

В мужской индивидуальной гонке по парабиатлону (класс сидя) Тарас Радь получил бронзу.

Таким образом Украина заняла второе место в медальном зачете на Паралимпиаде-2026. У нашей страны 10 наград – 3 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Результаты Паралимпиады-2026:

Китай;

Украина;

Австрия;

Канада;

США;

Франция;

Германия;

Италия;

Южная Корея;

Швейцария;

Норвегия;

Швеция;

Чехия;

Австралия;

Испания;

Нидерланды;

РФ;

Словакия.

Напомним, что в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо 8 марта состоялся второй соревновательный день на зимних Паралимпийских играх-2026.

